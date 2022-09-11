Психотерапевт рассказал, как справиться с осенней депрессией

17:11, 11 сентября 2022, ПАИ

Почему возникает осенняя депрессия и как с ней справиться, рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин.

«Люди воспринимают лето как праздник. Окончание любого праздника приводит к негативным эмоциям, и период эйфории сменяется дисфорией - раздражительной слабостью», - объяснил эксперт в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Врач подчеркнул, что осенняя депрессия, в том числе, связана с ухудшением погоды. «Изменения погодных условий оказывают негативное влияние на центральную нервную систему, что способствует ухудшению настроения человека», - сказал он.

Если человек зависим от лета, то необходимо найти способ продлить это время года, посоветовал эксперт. Он предлагает сменить место жительства, переехав в более солнечный регион страны. Таким образом можно продлить себе количество ясных дней.

Врач посоветовал также найти новое хобби. Он отметил, что занятия, которые приносят удовольствия человеку, улучшают его эмоциональный статус.

«Также осенью можно поставить себе новые цели, которых хочется достигнуть. Например, получить второе высшее образование. С учетом того, что второе образование люди чаще всего выбирают сами, процесс обучения будет доставлять удовольствие», - добавил Евгений Фомин.

Психотерапевт добавил, что можно просто продлить лето дома. Сделать перестановку и смену декораций в доме, по его мнению, это поможет улучшить настроение человека.