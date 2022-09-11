Наталья Иванова посетила избирательный участок в Плюссе с семьёй

17:34, 11 сентября 2022, ПАИ

Заместитель главы администрации Плюсского района по социальным вопросам Наталья Иванова проголосовала на выборах 11 сентября. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Трёхдневное голосование - это очень удобный формат! Мы собрались всей семьёй и сделали свой выбор!» - написала она.

Также Наталья Иванова призвала земляков проявить гражданскую позицию и проголосовать.

Всего в Псковской области проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.