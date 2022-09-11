Женщина умерла после падения с трибуны на концерте «Ленинграда» в Москве

17:27, 11 сентября 2022, ПАИ

Женщина умерла после падения с трибуны на концерте «Ленинграда» в столице, сообщает издание «Говорит Москва».

Выступление группы состоялось накануне в «Лужниках», в течение этого времени с трибун упали сразу двое. Один из них, пьяный мужчина, рухнул с 10-метровой высоты балкона на нижний ярус. Он получил травму и остался жив. Второй пострадавшей стала 42-летняя Оксана Телевева, которая почувствовала себя плохо, потеряла сознание и упала с высоты. Её госпитализировали, но спасти не смогли. Женщина скончалась в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. В частности, они выяснят, соблюдались ли меры безопасности во время концерта.