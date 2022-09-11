Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Женщина умерла после падения с трибуны на концерте «Ленинграда» в Москве

Женщина умерла после падения с трибуны на концерте «Ленинграда» в столице, сообщает издание «Говорит Москва».

Выступление группы состоялось накануне в «Лужниках», в течение этого времени с трибун упали сразу двое. Один из них, пьяный мужчина, рухнул с 10-метровой высоты балкона на нижний ярус. Он получил травму и остался жив. Второй пострадавшей стала 42-летняя Оксана Телевева, которая почувствовала себя плохо, потеряла сознание и упала с высоты. Её госпитализировали, но спасти не смогли. Женщина скончалась в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. В частности, они выяснят, соблюдались ли меры безопасности во время концерта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 сентября 2022

Водитель пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Гдовском районе
11 сентября 2022

Глухонемого мужчину разыскивают в Пскове
11 сентября 2022

Вандалы повредили выставку археологов в Пскове
11 сентября 2022

Пьяный водитель опрокинул автомобиль в кювет в Красногородском районе
09 сентября 2022

Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП

09 сентября 2022

Оторвавшееся колесо едва не покалечило пассажира автомобиля на трассе Петербург – Невель
09 сентября 2022

В Псковской области оперативники обнаружили тело пропавшего рабочего

09 сентября 2022

Водитель пострадал в результате ДТП в Великих Луках

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...