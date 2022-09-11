Более 240 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
118 371 человек заразилось коронавирусной инфекцией в Псковской области. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 243 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Выздоровело 113 996 пациентов (за сутки – 200), умерло 1899 инфицированных COVID-19 человек.
Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.
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