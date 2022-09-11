Более 240 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

18:09, 11 сентября 2022, ПАИ

118 371 человек заразилось коронавирусной инфекцией в Псковской области. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 243 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 113 996 пациентов (за сутки – 200), умерло 1899 инфицированных COVID-19 человек.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.