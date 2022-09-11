Водитель пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Гдовском районе
В Гдовском районе 75-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло в деревне Рубцовщина.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, он госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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