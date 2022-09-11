«Вахта памяти» завершается в Красногородском районе

18:19, 11 сентября 2022, ПАИ

«Вахта памяти», которая начала свою работу в Красногородском районе 9 сентября, близится к завершению. Об этом сообщает газета «Заря».

В ней приняли участие поисковики сразу из нескольких районов Псковской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Белоруссии. Еë организатором выступил красногородский поисковый отряд «Первый рубеж». За три дня отряды обследовали местность в районе деревни Артамоны, где, согласно сводкам боевых донесений, должны быть захоронены 16 бойцов, погибших при освобождении района; в районе деревни Батутино, где должен быть захоронен 31 боец, и в районе деревни Лямоны, на границе с Латвией. Однако в этот раз поиски не увенчались успехом, говорится в сообщении.



«Мы не теряем надежды найти их. Эти поисковые мероприятия, скорее, можно назвать мини-вахтой, так как длились они всего три дня. Возможно, было бы у нас больше времени, и мы бы их обязательно нашли, я уверен. Но у всех работа, поэтому в этот раз дольше остаться не можем», – прокомментировал руководитель областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры» Геннадий Корольков.

Командир «Первого рубежа» Валерий Леппо также добавил, что, в любом случае, все собрались не зря. Он поблагодарил всех, кто смог приехать, и подчеркнул, что ценна каждая встреча с отрядами, общение и обмен опытом.



«Действительно, жизнь на «Вахте памяти», пусть даже несколько дней, навсегда оставляет неизгладимый отпечаток в душе. Вернувшись с обследования местности, поисковики всегда собираются вместе у костра, чтобы поужинать, пообщаться, поделиться мыслями. Давно уже трудится в составе Пыталовского отряда «Поиск-97» Аркадий Сапожников. «Вахты памяти» часто вдохновляют его на написание стихотворений. Он прочëл несколько из них и в эти дни. Патриотизм и любовь к поисковому делу – основные темы его поэзии. Она трогает за душу и вдохновляет его товарищей на поисковую деятельность. Общение с такими людьми по-настоящему ценнно», – отмечается в публикации.