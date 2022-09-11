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Общество

В Локне сотрудники ГИБДД провели акцию «Правильные папа – мама»

Акцию «Правильные папа – мама» провели сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический». Об этом сообщает газета «Восход» Локнянского района.

Цель акции – акцентировать внимание на необходимости строгого соблюдения правил при перевозке детей в машине, а также скоростного режима, особенно, когда в автомобиле находится несовершеннолетний пассажир.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям, что управлять транспортом нужно со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения.

При условиях, когда в машине маленький пассажир, необходимо быть внимательным вдвойне, подчеркнули в ведомстве и призвали позабоиться о максимально безопасных поездках детей.

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