Футболисты из Острова выиграли полуфинальную встречу первенства области

18:36, 11 сентября 2022, ПАИ

Матч полуфинала первенства Псковской области по футболу прошёл на городском стадионе в Острове 11 сентября. Об этом сообщает газета «Островские вести».

За победу боролись команды «Острович» и «Стрела» (Псков). Островичи выиграли матч со счетом 2:1. В команде хозяев поля голы забили Иван Иванов и Константин Стратиенко.

Следующая встреча пройдёт 18 сентября на стадионе «Машиностроитель» в областном центре.