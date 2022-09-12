День перенесения мощей Александра Невского отмечают в России

07:41, 12 сентября 2022, ПАИ

Православная Церковь 12 сентября празднует день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, которое произошло в 1724 году, пишет calend.ru.

30 августа 1721 года Петр Первый после продолжительной и изнурительной войны со шведами заключил Ништадский мир. Именно этот день решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского.

В 1724 году по приказу Петра I мощи Александра Невского торжественно перенесены в Александро-Невский монастырь (с 1797 года — лавра) в Санкт-Петербурге. Таким образом Петр I освятил северную столицу России и основанную им в 1710 году Александро-Невскую лавру прахом любимого и чтимого в народе святого.

В 1753 году императрица Елизавета соорудила серебряную раку для мощей Александра Невского - был учрежден ежегодный крестный ход в этот день. В 1790 году мощи были перенесены в Троицкую церковь в присутствии императрицы Екатерины II.

Православная церковь празднует память святого и благоверного великого князя Александра Невского два раза в году: 6 декабря и 12 сентября.