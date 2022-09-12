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Общество

Схема движения четырёх автобусов изменится в Пскове 12 сентября

Схема движения автобусов изменится на четырех маршрутах в Пскове в связи с перекрытием улицы Ипподромной, сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Изменяется схема движения автобусов городских маршрутов №25, №5 и дачных маршрутов №166 и №138.

Автобус маршрута №25 «Родина – Архив» в направлении из Родины на Запсковье после остановки «Мясокомбинат» следует по ул. Леона Поземского до сквера Народовластия, далее по ул. Труда до ул. Текстильной, далее направо по маршруту. В обратном направлении автобус следует от остановки «Звездная» по ул. Труда до сквера Народовластия, далее на ул. Леона Поземского до перекрестка с ул. Ипподромной и далее по маршруту.

Автобус маршрута №5 «Вокзал – Архив» в направлении на Запсковье после остановки «Мясокомбинат» следует по ул. Леона Поземского до сквера Народовластия, далее по ул. Труда до ул. Текстильной, далее направо по маршруту. В обратном направлении автобус следует от остановки «Звездная» по ул. Труда до сквера Народовластия, далее на ул. Леона Поземского до перекрестка с ул. Ипподромной и далее по маршруту.

Автобусы дачных маршрутов №166 «Псков – Псковитянка» и №138 «Псков – Торошинка» от Текстильной следуют по ул. Труда до сквера Народовластия, далее на ул. Леона Поземского до перекрестка с ул. Ипподромной и далее по маршруту. Остановка автобусов на остановочном пункте «Ул. Ипподромная» не осуществляется. Вводится остановка «12 школа».

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