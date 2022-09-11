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Улицы Печор во время выборов патрулируют народные дружинники

Фото газеты "Печорская правда".

Улицы Печор патрулируют члены добровольной народной дружины, созданной администрацией городского поселения, сообщает газета «Печорская правда».

Помогают следить за общественным порядком в райцентре члены ДНД: Андрей Венков, Вячеслав Цыбульский, Александр Демьяненко, Виктор Хотишев и Виталий Морозов.

Напомним, в Псковской области проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

Избирательные участки закроются в 20:00 11 сентября.

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