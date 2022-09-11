Улицы Печор во время выборов патрулируют народные дружинники
Улицы Печор патрулируют члены добровольной народной дружины, созданной администрацией городского поселения, сообщает газета «Печорская правда».
Помогают следить за общественным порядком в райцентре члены ДНД: Андрей Венков, Вячеслав Цыбульский, Александр Демьяненко, Виктор Хотишев и Виталий Морозов.
Напомним, в Псковской области проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.
Избирательные участки закроются в 20:00 11 сентября.