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Общество

Благотворителям напомнили о возможности получить налоговый вычет

Фото: «Парламентская газета»

На благотворительные пожертвования можно оформить налоговый вычет. Об этом пишет «Парламентская газета»

Для оформления вычета необходимо заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ за период, когда человек делал пожертвования. Её нужно отнести в налоговую инспекцию вместе с заявлением о возврате части уплаченного налога. Также понадобятся справка с работы о начисленных и удержанных налогах за год и банковская выписка о перечислении средств на благотворительность, отмечается в сообщении.

ФНС также разъяснила, что налоговые инспекции не вправе расширять список документов для вычета. А значит, например, не могут потребовать устав организации-получателя. Однако по желанию человек может предоставить в налоговую и такие документы.

«Мы каждый год напоминаем нашим благотворителям, как оформить вычет, какие необходимы документы, куда обратиться, как написать заявление. Фонд со своей стороны готов представить необходимые справки, что мы действительно получали пожертвование. На самом деле это очень легко и быстро. И такие возможности делают процесс участия в благотворительности удобнее и доступнее, ведь возвращенный налог снова можно направить на благотворительность, тем самым увеличив свой вклад», - рассказала директор Фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова.

Получить вычет налогоплательщик может в течение трёх лет, начиная с года, следующего после перечисления денег на благотворительность. Например, в 2022 году можно оформить налоговые вычеты за 2019, 2020 и 2021 годы.

Размер налогового вычета рассчитывается следующим образом: человеку возвращают 13 процентов от суммы сделанных пожертвований, но не более чем с четверти дохода, полученного за год.

Оформить вычет не получится, если кто-то перечислил деньги не фонду, а другому человеку, или если помощь предполагала получение какой-либо выгоды. Также ограничения распространяются на иностранные фонды, если у них нет представительства в России.

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