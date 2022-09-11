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Общество

Алёна Иванова: На участках организован стопроцентный охват видеонаблюдением

Фото из личного архива.

350 сообщений отработано в Псковской области за три дня выборов, сообщила член общественного штаба и представитель независимого общественного мониторинга Алёна Иванова.

«Могу сказать, что ни одного нарушениях в ходе обработки не было - все сообщения несли информационный характер. А какие могут быть нарушения, если на участке есть наблюдатели – представители всех политических партий и независимые наблюдатели нашей Общественной палаты», - поделилась Алена Иванова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На  участках организован стопроцентный охват видеонаблюдением. «В этом я убедилась, приехав на свой УИК № 73, где меня радушно встретили и рассказали о работе и посещаемости. Кстати, камеры расположены так, что в них не видно бюллетени и выбора избирателя. В этом я тоже лично убедилась!» - рассказала Алёна Иванова.

Она добавила, что ещё предстоит работа и дежурства в штабе, а также обработка сообщений.

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