Движение «ПсковАРТ» готовит выставку к 350-летию Петра Первого

19:49, 11 сентября 2022, ПАИ

Художники движения «ПсковАРТ» представляют проект «Петровский бастион на реке Великой – к 350-летию Петра Первого». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея современного искусства в Пскове.

«Проект «Петровский бастион на реке Великой - к 350-летию Петра Первого» объединил псковских художников, которые ведут активную творческую жизнь. Всего в проекте участвовали 22 человека. Проект имеет большой творческий и просветительский смысл, поскольку жители города Пскова, в особенности – молодые, мало знают об истории достопримечательных мест, связанных с Петром Первым. И сегодня, в юбилейный год, год 350-летия со дня рождения Петра Первого, проект Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» представляет и показывает исторические места, связанные с деятельностью Петра Первого, – Псков, Печоры и Изборск», - говорится в сообщении.

Избранные локации проекта: Псковский каремль и Троицкий собор, улица Воровского, церковь Петра и Павла с Буя, палаты Никифора Ямского; бастионы, созданные для защиты Пскова: Свинорский, Сокольский, Рождественская батарея, Богоявленская батарея, Гремячая башня, Рыбницкая башня, Михайловская горка, Лапина горка, а также Печоры, в 60 километрах от Пскова, город, где Петр Первый побывал в юности, и Изборская крепость, судьбой и историей которой будущий император активно интересовался.

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Петр Великий посещал Псков шесть раз. Сражение под Нарвой в ходе Северной войны в ноябре 1700 года выдвинуло Псков на передний план военных действий. По приказу Петра Первого началось укрепление города и модернизация крепости. Во время своих визитов в Псков царь Пётр останавливался в усадьбе Никифора Ямского - одного из самых богатых псковских купцов второй половины XVII века. Молился Петр Первый за весь Псков в церкви своих покровителей - Петра и Павла с Буя. Дорога от усадьбы до церкви была недалека. Улица, по которой он ходил, называлась Петропавловской (Верхней и Нижней). До нашего времени сохранился только цокольный этаж одного из двух домов Никифора Ямского, стоявших рядом с современной надстройкой (угол улицы Воровского, 6 и улицы Красный партизан), напомнили авторы проекта.

В ходе работы на проектом художники посетили Изборск, прямых сведений о пребывании Петра Первого в котором не сохранилось, однако они включили крепость в список локаций, поскольку известно, что она интересовала государя в качестве оборонительного рубежа, отмечается в сообщении.

На выставке будут представлены живописные полотна и графические работы (около 150 произведений), выполненные на пленэрах и в художественных мастерских летом 2022 года.

Открытие состоится 14 сентября с 16:00до 18:00 по адресу: город Псков, улица Советская набережная, дом 9.