Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 12 сентября

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 12 сентября, в 9:00.

О поддержке жителей Псковской области с помощью социальных контрактов, на какие цели можно потратить деньги и кто может оформить пособие, а также о том, сколько псковичей уже воспользовались этой программой, ведущие Надежда Назаренко и Антон Сергеев поговорят с председателем комитета по социальной защите Псковской области Ольгой Евстигнеевой. Также Ольга Евстигнеева расскажет о том, как и кто может пользоваться такой услугой, как социальное такси. 

О ближайших мероприятиях, которые пройдут в псковском «Лофте», ведущие поговорят с руководителем креативного пространства Антоном Ковальским. 

Смотрите на портале ПАИ и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» 12 сентября в 9:00, а в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 сентября 2022

Детскую площадку установят на улице Жукова в Великих Луках
11 сентября 2022

Глава Пыталовского района поздравила двух тружениц тыла с 95-летием
11 сентября 2022

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 12 сентября
11 сентября 2022

Движение «ПсковАРТ» готовит выставку к 350-летию Петра Первого
11 сентября 2022

Члены Молодёжного парламента проголосовали на выборах в Псковской области
11 сентября 2022

Батон из будущего приобрели жители Пушкинских Гор
11 сентября 2022

Алёна Иванова: На участках организован стопроцентный охват видеонаблюдением
11 сентября 2022

Концерт на избирательном участке устроили в Усвятах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...