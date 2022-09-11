Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 12 сентября

19:57, 11 сентября 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 12 сентября, в 9:00.

О поддержке жителей Псковской области с помощью социальных контрактов, на какие цели можно потратить деньги и кто может оформить пособие, а также о том, сколько псковичей уже воспользовались этой программой, ведущие Надежда Назаренко и Антон Сергеев поговорят с председателем комитета по социальной защите Псковской области Ольгой Евстигнеевой. Также Ольга Евстигнеева расскажет о том, как и кто может пользоваться такой услугой, как социальное такси.

О ближайших мероприятиях, которые пройдут в псковском «Лофте», ведущие поговорят с руководителем креативного пространства Антоном Ковальским.

Смотрите на портале ПАИ и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» 12 сентября в 9:00, а в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».