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Общество

Более чем на 100% вырос спрос на ипотеку для покупки новостроек

Фото: АиФ / Сергей Копылов

В августе спрос на ипотечные программы для покупки новостроек вырос на 114 % по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом пишет газета «АиФ»

По сравнению с июлем количество заявок возросло на 32 %, относительно мая – на 50,8 %. Эксперты считают, что рост спроса связан с большим количеством предложений по субсидированию ипотечных ставок, рассрочкой и отсрочкой платежей.

Также отмечается, что в августе 48,4 % от общего числа заявок на покупку новостроек пришлось на долю ипотеки с господдердкой, 25,5 % – на семейную ипотеку, 2,6 % – на Дальневосточную ипотеку и 1,4 % – на ипотеку на IT-специалистов.

Еще 14 % заявителей в мае выбрали индивидуальные условия ипотечного кредитования.

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