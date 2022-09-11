Что нужно знать о законной сдаче жилья в аренду, рассказала эксперт

22:03, 11 сентября 2022, ПАИ

Для законной сдачи квартиры в аренду нужно знать определённые правила. Об этом рассказала эксперт по недвижимости Алина Лаврухина.

Начать зарабатывать на этом можно как самостоятельно, так и обратившись в агентство недвижимости, которые сегодня предоставляют услуги по поиску арендаторов, объяснила она. Оформив договор доверительного управления, можно избавить себя от бумажной волокиты. Всеми вопросами, в том числе уборкой, займутся специалисты.

«Собственник может разместить объявление на популярных сайтах. Со временем у него сформируется рейтинг, появятся отзывы клиентов, что позволит привлекать больше гостей и сделать цену аренды немного выше», – добавила Алина Лаврухина.

Следует помнить, что с 2019 года закон запрещает использовать квартиры для оказания гостиничных услуг. Для организации хостела теперь квартиру нужно переводить из жилого помещения в нежилое и соблюдать некоторые требования: помещение должно иметь отдельный вход и пожарные системы, сообщает «Парламентская газета».