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Общество

Специалист объяснил, стоит ли вкладываться в алмазы

Фото: fotolia.com/ Africa Studio

На первый взгляд, кажется, что вложить деньги в алмазы — хорошая идея, однако так ли это, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Крупнейшая в России и мире алмазная компания подхватила тренд на продажу драгоценных металлов и камней населению. После отмены НДС на золото и бриллианты россиянам открылись новые инструменты, которые в теории должны будут заменить им доллары, евро и валютные депозиты, сообщает агентство «Прайм».

Предлагается целых два новых способа покупки инвестиционных алмазов: крупные камни и корзину из мелкого среза. Новое в них то, что инвестор получит право обратного выкупа по аналогии с золотыми слитками, причём по актуальной рыночной цене.

«На практике алмазы — «капризный» инструмент: от цвета, блеска, прозрачности и даже мировой моды зависит движение цены. И часто она бывает в обратную сторону. Например, те, кто покупали алмазы десять лет назад, до сих пор сидят в убытках. В долларах цена так и не выросла», — объяснил эксперт.

Отдельный вопрос, по мнению Валерия Емельянова, вызывает и «корзина» из камней. Предполагается, что это будет свежий срез из шахты, а он непредсказуем в плане качества. Специалист подчеркнул, что это выгодно в большей степени для добывающей компании, чем для инвестора.

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