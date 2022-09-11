Островичка получила поздравление от президента в связи с 90-летием

21:20, 11 сентября 2022, ПАИ

Поздравления с юбилеем принимала старейшая жительница Горайской волости Островского района Нина Николаева, сообщает газета «Островские вести».

Глава сельского поселения Горайской волости Анатолий Цыганков поздравил женщину с особой датой — сегодня она отметила 90-летие.

Он вручил Нине Николаевой поздравление от президента РФ, передал поздравление от администрации Островского района и вручил подарок от волости — тёплое одеяло. К поздравлениям присоединилась и участковый социальный работник Центра социального обслуживания района Ольга Киселёва.