Кандидат в главы Дедовичского района: Я не агитировал, а просто работал

21:33, 11 сентября 2022, ПАИ

«Я не занимался агитацией, а просто работал», – заявил кандидат в главы Дедовичского района, действующий руководитель муниципалитета Геннадий Афанасьев в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства информации.

«Я работал все 5 лет и доказывал делом, и считаю, что граждане должны меня поддержать. Я, естественно, накануне выборов встречался с людьми, но это моя обычная работа была», – сказал Геннадий Афанасьев.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября.