Обнародованы результаты экзитпола на муниципальных выборах в Псковской области

21:44, 11 сентября 2022, ПАИ

О результатах экзитполов [опрос, производимый на выходе граждан из избирательных участков после голосования –ПАИ] рассказала 11 сентября на политическом марафоне «Ночь выборов – 2022» помощник депутата Госдумы Александра Козловского Наталья Мельникова.

«Мы сделали достаточно большое исследование, мы опросили около 2,5 тысяч людей из 15 округов. На каждом округе мы брали типичный участок», — уточнила она.

Наталья Мельникова обратила внимание на то, что на каждом округе ситуация складывалась по-разному. Учитывая, что голосование проходило и по одномандатным округам, и по выборам партий, она подчеркнула, что приведёт примерный диапазон результатов.

«Единая Россия» находится на всех округах в диапазоне от 45 до 62 %, КПРФ – от 10 до 18 %, «Справедливая Россия» – от 5 до 10 %, ЛДПР – от 5 до 12 %, «Яблоко» – 4 до 7%, «Партия пенсионеров» – от 4 до 9%», — рассказал она и заметила, что при этом надо учитывать, что 32,9 % граждан отказались рассказывать, как они проголосовали.

«Как они проголосовали, мы не понимаем. Это будет сюрпризом, поэтому мы и говорим именно о диапазоне», — отметила она.

Трансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022» можно смотреть на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в прямом эфире телеканала «Первый Псковский».