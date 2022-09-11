Олег Брячак о выборах: Зачем скандалить, если всё в порядке

21:51, 11 сентября 2022, ПАИ

Прошедшие в Псковской области выборы, конкурентные и легитимные, заявил лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Псковской области Олег Брячак во время онлайн-марафона «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства информации.

«Я понимаю, что любому журналисту хочется шума. И многие корреспонденты спрашивают, мол, что вы не скандалите, как, например, на выборах в гордуму в 2017 году. Но мы партия очень конструктивная. Если видим, что правительство работает достойно, губернатор работает достойно, то почему бы не похвалить, но, если будет не так, будем критиковать», – сказал он.

По его словам, в прошедшей избирательной кампании участвовать «было приятно». «Никто никого не ругал, не было подтасовок. Организация выборного процесса прошла хорошо. Мы признаем эти выборы, их нельзя не признать. Избирательные участки все в порядке, я их объехал: везде чистота, полиция следила за безопасностью. Выборы конкурентные, выборы легитимные, мы их признаём», – подытожил Брячак.