Голосование заняло 15 секунд – член Общественной палаты Псковской области
Голосование заняло 15 секунд, поделилась своим опытом участия в дистанционном электронном голосовании член Общественной палаты Псковской области Алёна Иванова. Об этом она рассказала в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства информации.
«Я голосовала дистанционно, потому что считаю, что мы должны входить в новый современный мир. Это отличное нововведение для нашего времени», – отметила Алёна Иванова.
Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября.
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