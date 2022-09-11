Голосование заняло 15 секунд – член Общественной палаты Псковской области

21:47, 11 сентября 2022, ПАИ

Голосование заняло 15 секунд, поделилась своим опытом участия в дистанционном электронном голосовании член Общественной палаты Псковской области Алёна Иванова. Об этом она рассказала в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства информации.

«Я голосовала дистанционно, потому что считаю, что мы должны входить в новый современный мир. Это отличное нововведение для нашего времени», – отметила Алёна Иванова.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября.