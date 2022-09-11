Лидер псковской ЛДПР: Мы традиционно боремся за второе место
ЛДПР в Псковской области традицонно борется за второе место. Такое заявление сделал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков во время онлайн-марафона «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства информации.
«Мы традиционно боремся за второе место. Не занимаемся политическим популизмом и здраво оцениваем свои шансы», – отметил Антон Минаков.
Он также добавил, что партия пользуется поддержкой избирателей на региональном и федеральном уровне в течение 30 лет.
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