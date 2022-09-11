Александр Котов: Думаю, мы увидим много новых лиц среди депутатов и глав районов

22:07, 11 сентября 2022, ПАИ

В Псковской области после выборов появится много новых лиц среди депутатов и глав районов, предположил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства информации.

«Нужно заниматься подготовкой смены, выращивать серьёзных и ответственных политиков. Думаю, по результатам подсчёта голосов мы увидим много новых лиц среди депутатов и глав», – сказал спикер регионального парламента.

«Наши списки пополнились новыми людьми. Это закономерный результат, это работа на обновление партийных рядов», – добавил Александр Котов.