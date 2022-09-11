О противодействии глав двух районов рассказал Александр Козловский на «Ночи выборов»

22:38, 11 сентября 2022, ПАИ

О противодействии во время избирательной кампании в Новоржевском и Пустошкинском районах рассказал депутат Государственной думы РФ Александр Козловский на онлайн-марафоне «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства информации.

«Достаточно сложно проходили кампании в Новоржеве и Пустошке: там не было поддержки глав и даже было противодействие. Были сложности, но мы их преодолевали. Граждане видели нашу работу. Уверен, люди наших кандидатов поддержат», - сказал Александр Козловский.

Он также отметил, что простых выборов не бывает, а тот, кто недооценивает этот процесс, затем пожинает плоды. «Нынешние выборы состоялись, была конкурентная борьба. Для «Единой России» важно эти выборы выиграть с достойным результатом. После подсчета голосов мы, я думаю, это увидим», - добавил парламентарий.