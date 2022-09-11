Новому созыву гордумы предстоит выполнить все пожелания псковичей - Борис Елкин

22:48, 11 сентября 2022, ПАИ

Новому созыву гордумы предстоит выполнить все пожелания псковичей, сказал глава администрации Пскова Борис Елкин во время онлайн-марафона «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства информации.

«В большинстве своём люди видят изменения, которые происходят. Конечно, пожелания у горожан есть всегда, и новому созыву гордумы предстоит сделать то, что было намечено, выполнить все пожелания и наказы граждан. Депутаты будут работать связующим звеном между администрацией и людьми», - отметил Борис Елкин.

Напомним, голосование на выборах депутатов Псковской гордумы проходило три дня - с 9 по 11 сентября. И в этот раз принять участие в нём горожане могли не только традиционным способом, отдав свой голос на избирательном участке, но и посредством дистанционного голосования.