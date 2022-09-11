Умер режиссёр фильма «Берегите женщин» Александр Полынников

22:40, 11 сентября 2022, ПАИ

Советский и российский режиссёр, кинооператор, сценарист и продюсер Александр Полынников умер в Москве в возрасте 81 года.

«8 сентября его не стало. Завтра прощание, Хованский крематорий, улица Адмирала Корнилова, 42», - пишет ТАСС со ссылкой на жену режиссера, актрису Анну Назарьеву.

По её словам, Александр Полынников умер в результате онкологического заболевания, последние дни кинооператор находился в реанимации.

Отметим, что Александр Полынников - лауреат Государственной премии СССР 1982 года. Родился 3 июня 1941 года, выпускник операторского факультета ВГИКа. Среди его известных работ фильмы «Приключения Электроника», «Д'Артаньян и три мушкетера» (задействован как оператор). В качестве режиссера снял фильмы «Берегите женщин», «Обнаженная в шляпе», сериалы «Возвращение Мухтара», «Кармелита» и другие проекты.