Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Умер режиссёр фильма «Берегите женщин» Александр Полынников

Фото: ТАСС

Советский и российский режиссёр, кинооператор, сценарист и продюсер Александр Полынников умер в Москве в возрасте 81 года.

«8 сентября его не стало. Завтра прощание, Хованский крематорий, улица Адмирала Корнилова, 42», - пишет ТАСС со ссылкой на жену режиссера, актрису Анну Назарьеву.

По её словам, Александр Полынников умер в результате онкологического заболевания, последние дни кинооператор находился в реанимации.

Отметим, что Александр Полынников - лауреат Государственной премии СССР 1982 года. Родился 3 июня 1941 года, выпускник операторского факультета ВГИКа. Среди его известных работ фильмы «Приключения Электроника», «Д'Артаньян и три мушкетера» (задействован как оператор). В качестве режиссера снял фильмы «Берегите женщин», «Обнаженная в шляпе», сериалы «Возвращение Мухтара», «Кармелита» и другие проекты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 сентября 2022

Умер режиссёр фильма «Берегите женщин» Александр Полынников
11 сентября 2022

Розу из одноразовых ложек смастерил житель Себежа
11 сентября 2022

Что нужно знать о законной сдаче жилья в аренду, рассказала эксперт
11 сентября 2022

Специалист объяснил, стоит ли вкладываться в алмазы
11 сентября 2022

Началась видеотрансляция онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022»
11 сентября 2022

Более чем на 100% вырос спрос на ипотеку для покупки новостроек
11 сентября 2022

Читатели ПАИ смогут наблюдать за онлайн-марафоном «Ночь выборов – 2022»

11 сентября 2022

Детскую площадку установят на улице Жукова в Великих Луках

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...