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Политика

Галина Невалённая: Новый состав гордумы сохранит конструктивный подход к работе

Кандидат в депутаты Псковской городской Думы Галина Невалённая на 100 % уверена, что новый состав гордумы сохранит конструктивный подход к работе. Об этом она заявила во время онлайн-марафона «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства информации 11 сентября.

«Все депутаты закалились в конкурентной борьбе на этих выборах и, войдя в состав Думы, начнут активную работу с наказами граждан. Мы не боялись идти в народ, хоть иногда встречи начинались со споров, но заканчивались всё равно конструктивно», – рассказала Невалённая.

Напомним, голосование на выборах депутатов Псковской гордумы проходило три дня – с 9 по 11 сентября. И в этот раз принять участие в нём горожане могли не только традиционным способом, отдав свой голос на избирательном участке, но и посредством дистанционного голосования.

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