Три главные проблемы своих избирателей назвала Наталья Юрченко

23:11, 11 сентября 2022, ПАИ

Три главные проблемы, с которыми к ней обращались избиратели, озвучила кандидат в депутаты Псковской городской Думы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко во время онлайн-марафона «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства информации.

Главные проблемы округа – это дворовые проезды, детские площадки и работа управляющих компаний. «Кроме того, хочется привлечь самих граждан к управлению на местах», – подчеркнула она.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября. Трансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022» можно смотреть на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в прямом эфире телеканала «Первый Псковский».