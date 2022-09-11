Дмитрий Быстров поделился ожиданиями по результатам выборов

23:13, 11 сентября 2022, ПАИ

​

«Мы, в принципе, довольны предварительными итогами голосования на муниципальных выборах», – заявил 11 сентября во время онлайн-марафона «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства информации кандидат на пост главы Островского района Дмитрий Быстров.

По его словам, все кандидаты от партии «Единая Россия» набрали достаточное количество голосов, в том числе и он сам. «Конечный результат будет позже. Наши кандидаты-одномандатники в пяти округах проходят. Неплохой результат», – отметил Дмитрий Быстров.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября. Трансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022» можно смотреть на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в прямом эфире телеканала «Первый Псковский».