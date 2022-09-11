Потребление алкоголя снизилось в России – Минздрав

23:10, 11 сентября 2022, ПАИ

Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось более чем на 40%, в 2021 году оно составило девять литров на душу населения в год. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Сегодня, 11 сентября, отмечается Всероссийский день трезвости.

«Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров», – сказал Мурашко и уточнил, что снизились также показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя, передает «Прайм».

По словам министра, алкоголь «вносит наибольший вклад» в смертность людей трудоспособных возрастов среди всех поведенческих факторов риска, в том числе смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внешних причин, болезней желудочно-кишечного тракта.