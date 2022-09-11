Михаил Ведерников: Мы выбирали тех, кто «на земле» будет работать с людьми

23:16, 11 сентября 2022, ПАИ

«Это, наверное, самые важные выборы, потому что мы выбирали тех людей, которые «на земле» будут взаимодействовать с населением и будут заниматься решением всех насущных задач и проблем», – прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников прошедшее голосование в рамках своего участия в онлайн-марафоне «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства информации.

Глава региона подчеркнул, что избранные депутаты должны быть неравнодушными, инициативными людьми, способными работать в команде и взаимодействовать с правительством Псковской области. «Я считаю, что у нас все получилось. И мы сделаем всё, чтобы ни один наш избиратель о своём выборе не пожалел. Хочу поблагодарить всех жителей Псковской области, которые приняли участие в голосовании. Неважно, за кого они голосовали: они проявили свою гражданскую позицию», – сказал Михаил Ведерников.

Он также добавил, что волна жалоб в облизбирком поступала от организации, признанной в России иноагентом. «Я думаю, этим все сказано», – подытожил губернатор.