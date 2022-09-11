Михаил Ведерников объяснил популярность ДЭГ в Пскове

23:30, 11 сентября 2022, ПАИ

Очень удобным для избирателей назвал дистанционное электронное голосование губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Своё мнение он высказал во время онлайн-марафона «Ночь выборов», комментируя успех ДЭГ в регионе.

«И мы, и наша избирательная комиссия очень доступно и доходчиво донесли эту информацию до людей, и люди это выбрали. От всего количества избирателей, которые на ДЭГ зарегистрировались, 90 % людей проголосовали. Это тоже хороший результат», – сказал глава региона.

Он предположил, что высокое количество проголосовавших утром в пятницу объясняется тем, что люди хотели сделать выбор сразу и освободить выходные от дополнительных задач.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября. Трансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022» можно смотреть на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в прямом эфире телеканала «Первый Псковский».