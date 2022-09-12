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Общество

Дождливую неделю прогнозируют синоптики на Северо-Западе

На Северо-Западе России в начале недели небольшие дожди пройдут только на севере региона. Затем скажется влияние циклона, и повсеместно небо затянут дождевые тучи. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Дневная температура на севере региона составит +9…+14 градусов, на юго-западе: до +12…+17 градусов, в первые дни будет немного теплее.

Напомним, по данным Псковского гидрометцентра, сегодня в Псковской области температура воздуха днём будет +13…+18 градусов, местами возможен небольшой дождь. 

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