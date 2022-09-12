До 200 тысяч рублей могут получить псковичи на организацию подсобного хозяйства

10:14, 12 сентября 2022, ПАИ

До 200 тысяч рублей могут получить псковичи в рамках социального контракта на организацию собственного фермерского и личного подсобного хозяйства. Об этом в эфире программы «Псковский телеграм Online» рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Всего, по словам эксперта, существует 4 направления использования социальных контрактов: поиск работы, индивидуальное предпринимательство или самозанятость, трудная жизненная ситуация, подсобное или крестьянско-фермерское хозяйство.

При заключении социального контракта для трудоустройства человеку каждый месяц выплачивается 15 019 рублей до момента выхода на работу и ещё три месяца после заключения трудового договора. Также 30 тысяч рублей можно получить на образование, в частности, на повышение квалификации. Для этого гражданин должен быть зарегистрирован на портале работа.ру. В этом году уже было подписано более 700 контрактов по направлению «поиск работы».

Программа социального контракта набирает обороты и в сельской местности, заметила Ольга Евстигнеева. По её словам, всё больше и больше людей из районов обращаются за помощью в комитет.