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Общество

Пенсионерам рассказали, на что нельзя соглашаться при увольнении

Если работник увольняется в связи с выходом на пенсию, ему можно не отрабатывать обязательные дни, как это происходит в большинстве случаев. Не стоит соглашаться, если предлагают перейти на срочный трудовой договор, рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

«Если работник увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. Но в этом случае в заявлении на увольнение должно быть указано «прошу уволить в связи с выходом на пенсию», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

К этому способу можно прибегнуть лишь единожды — все последующие увольнения, если пенсионер решит продолжить работу, происходят на общих основаниях.

Бывает, что работодатели переводят пенсионеров на срочный трудовой договор. Его особенность в том, что он прекращает свое действие в указанный срок. И в дальнейшем, если работодатель не нуждается в этом сотруднике, договор можно не продлевать. В этом случае выходные пособия, связанные с сокращением, не предусмотрены. По закону такой перевод возможен лишь по соглашению сторон и заставлять пенсионеров соглашаться никто не вправе, продолжила она.

Если пенсионера увольняют в связи с ликвидацией организации либо из-за сокращения численности или штата работников организации, ему положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если пенсионер не трудоустроился в течение второго месяца после увольнения, выплачивается среднемесячный заработок за второй месяц, отметила Лариса Сорокина.

Если пенсионер решил сам уволиться до указанной даты сокращения, ему положена дополнительная компенсация в размере среднего месячного заработка. Указанные выплаты не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. В день увольнения пенсионеру обязаны выплатить зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, выходное пособие и дополнительную компенсацию в случае увольнения до истечения срока, указанного в письменном сообщении о сокращении, добавила она.

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