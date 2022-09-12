С 15 сентября движение на улице Алмазной в Пскове частично ограничат

09:52, 12 сентября 2022, ПАИ

В связи с проведением работ по устройству линии наружного освещения с 15 сентября по 30 ноября на улице Алмазной будут проходить передвижные работы с частичным перекрытием проезжей части от улицы Чудской в сторону улицы Шоссейной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Пскова.



Подрядная организация произведет укладку линии освещения вдоль дороги от улицы Чудской до улицы Шоссейной. Всего на участке будет смонтировано 28 стальных опор и 30 светодиодных светильников.



Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.