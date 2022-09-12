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Общество

До 16 градусов тепла прогнозируется в Пскове 12 сентября

До 14-16 градусов тепла составит температура воздуха в Пскове 12 сентября, сообщает официальный Telegram-канал региона. Минимальная температура ночью: +3...+5 градусов.

В Великих Луках днём синоптики прогнозируют до +13 градусов, ночью: до  +5…+7 градусов.

На территории Псковской области ожидается переменная облачность, днём местами небольшой дождь, ночью без существенных осадков, прогнозируется умеренный ветер восточных направлений. Днём в регионе синоптики обещают +11…+16 градусов, ночью: +2…+7.

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