До 16 градусов тепла прогнозируется в Пскове 12 сентября
До 14-16 градусов тепла составит температура воздуха в Пскове 12 сентября, сообщает официальный Telegram-канал региона. Минимальная температура ночью: +3...+5 градусов.
В Великих Луках днём синоптики прогнозируют до +13 градусов, ночью: до +5…+7 градусов.
На территории Псковской области ожидается переменная облачность, днём местами небольшой дождь, ночью без существенных осадков, прогнозируется умеренный ветер восточных направлений. Днём в регионе синоптики обещают +11…+16 градусов, ночью: +2…+7.
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