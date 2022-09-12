Субботник по уборке территории за бассейном «Электрон» организуют в Пскове
15 сентября Псковский городской молодёжный центр организует субботник по уборке территории за бассейном «Электрон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в молодёжном центре.
Сбор участников мероприятия состоится в 18:00 у бассейна «Электрон» (ул. Киселёва, 1). Субботник будет проходить 1,5 часа. Мешки и перчатки предоставляют организаторы.
Чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку по ссылке.
Комментарии: 0 Обсудить >>>