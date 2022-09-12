Аналитики высказались за уменьшение ключевой ставки до 7,5% в сентябре

11:42, 12 сентября 2022, ПАИ

В пользу возможного снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта на заседании совета директоров Банка России, которое запланировано на 16 сентября, высказались девять из 12 банковских аналитиков. Об пишет газета «Известия» со ссылкой на банковских аналитиков.

Аналитики из Сбера и Совкомбанка заявили, что регулятор может опустить ставку сразу на один процентный пункт, до 7 %.

Сокращение ключевой ставки объясняется динамикой изменения цен в стране. Судя по недельным данным, дефляция продолжает опережать сезонные нормы, а по итогам месяца снижение цен может быть максимальным для августа за всю историю наблюдений, заявил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

В свою очередь руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов считает, что снижение ставки может быть обосновано понижением оборота розничной торговли и ставок индикаторов денежного рынка.