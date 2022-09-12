Железнодорожный переезд перекроют в Великих Луках 12 сентября
Железнодорожный переезд на улице Мелиораторов перекроют 12 сентября в связи с работами на путях сообщения. Об этом сообщает портал «ВЛуки.ру».
С 8:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00 переезд будет закрыт частично, а с 10:00 до 15:00 планируется полное перекрытие движения.
Объезд будет осуществляться через деревню Трубичино на улицу Малышева.
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