Железнодорожный переезд перекроют в Великих Луках 12 сентября

10:54, 12 сентября 2022, ПАИ

Железнодорожный переезд на улице Мелиораторов перекроют 12 сентября в связи с работами на путях сообщения. Об этом сообщает портал «ВЛуки.ру».

С 8:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00 переезд будет закрыт частично, а с 10:00 до 15:00 планируется полное перекрытие движения.

Объезд будет осуществляться через деревню Трубичино на улицу Малышева.