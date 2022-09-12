Эксперт рассказал о новой схеме выдачи шенгенских виз россиянам

11:26, 12 сентября 2022, ПАИ

Приостановка с 12 сентября соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией означает, что получить шенгенскую визу теперь будет в разы сложнее, дольше и дороже. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, пишет газета «Известия».

«Получение визы будет на 45 евро дороже – сейчас эта услуга стоит 35 евро, а будет 80. По срокам оформление будет дольше, причём сказано, что подходить будут индивидуально, поэтому гарантий, что визу всё-таки выдадут, нет. При этом зачастую россияне обязаны будут предоставлять не только бронирование, но и выкупленные средства размещения и перевозки», – пояснил он.

При этом Юрий Барзыкин подчеркнул, что риски невыдачи виз становятся значительно выше, поскольку российские туристы для Европы в настоящее время на последнем месте в порядке приоритета.

«В страны шенгена туристического потока практически нет, ну а про страны Балтии вообще можно не говорить», – добавил вице-президент РСТ.