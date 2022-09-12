Работу по внедрению ДЭГ необходимо продолжать, уверен Александр Котов

11:19, 12 сентября 2022, ПАИ

Работу по внедрению ДЭГ необходимо продолжать, уверен председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Об этом он заявил на брифинге 12 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Думаю, через год-два мы везде будем использовать ДЭГ. Это быстро и удобно», - отметил он.

Александр Котов подчеркнул, что многие из зарегистрированных в системе отдали голоса в первые часы. «Тем, кто выражает сомнения в достоверности процесса, можно сказать, что голоса распределились так же, как и при голосовании на избирательных участках», - обратил внимание спикер Собрания.

Он добавил, что возможность проголосовать дистанционно должна появиться во всех населённых пунктах Псковской области.