Невельчанин фиктивно зарегистрировал иностранца

11:41, 12 сентября 2022, ПАИ

Невельчанин подозревается в фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники установили, что 79-летний пенсионер в своем доме на улице Матросова незаконно прописал гражданку Республики Беларусь.

«В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» УК РФ», - отмечается в сообщении.