Невельчанин фиктивно зарегистрировал иностранца
Невельчанин подозревается в фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Сотрудники установили, что 79-летний пенсионер в своем доме на улице Матросова незаконно прописал гражданку Республики Беларусь.
«В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» УК РФ», - отмечается в сообщении.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
12 сентября 2022
Попытку вывоза в Латвию незадекларированного табака для кальянов пресекли псковские таможенники