Психологическое благополучие в семье начинается с родителей – руководитель службы «Содействие» ПсковГУ

12:09, 12 сентября 2022, ПАИ

«Семья заменяет всё. Поэтому, прежде чем её завести, стоит подумать, что тебе важнее: всё или семья», - шутила Фаина Раневская. По данным Псковстата, за первое полугодие этого года в Псковской области появилось 1413 новых семьи. Разорвали брачные узы 1410 псковичей. За этими цифрами – жизненные истории людей. Наверняка многие из них до сих пор ищут ответы на простые сложные вопросы: как укрепить семью, как сохранить любовь, как воспитать счастливого ребенка… Да и стабильные пары сталкиваются с этими проблемами.

С целью помочь псковским семьям на базе ПсковГУ в январе этого года начала работу Служба семейного консультирования «Содействие». Мы поговорили с ее руководителем, старшим преподавателем, кандидатом психологических наук Екатериной Ковалевской о том, как работает проект, кто и с какими вопросами обращается к его специалистам.

- Екатерина Владимировна, сколько псковичей получили помощь за время работы «Содействия»?

- Псковичей заинтересовал формат работы, который мы предложили им: за время существования службы мы оказали более 6700 услуг. Это не только очные консультации с родителями, но и вебинары, групповые консультации, мастер-классы. Все они касались различных аспектов развития детей. Мероприятия проводились и психологами, и педагогами-методистами.

В целом с января по август к нам обратилось более 2000 человек. Из них около 800 – повторно. Это уже наша устоявшаяся аудитория. Ощутимый прирост показала и группа «Содействия» ВКонтакте.

- Кто в основном обращался?

- Чаще всего – родители дошкольников и младших школьников от 7 до 12 лет, в меньшей степени – подростков. Во многих семьях – несколько детей, в связи с чем возникали вопросы о том, как наладить взаимоотношения между братьями-сестрами и как взаимодействовать, если в семье есть приемный ребенок.

- Какие проблемы вы бы назвали в числе распространенных?

- Если говорить о психологической тематике, то это различные аспекты взаимоотношений: атмосфера в семье, общение с родителями, с учителями, одноклассниками. Если говорить о методических вопросах, то здесь лидировали темы, связанные с успеваемостью, сдачей экзаменов, учебным стрессом, поддержкой ребенка. Родители интересовались, как найти грань между заботой, доброжелательностью и требовательностью.

- Неужели возможно эту грань найти?

- Я всегда говорю, что психологическое благополучие в семье начинается с родителей. Когда взрослый работает над собой, и у него нет явно выраженного невроза, то и в семье все благополучно, и интуитивно эту грань можно найти. Внутренние конфликты и страдания так или иначе будут вносить разбалансировку во всю систему семейных отношений.

Чаще всего к нам, конечно, обращаются по поводу детей, но мы помогаем и в том случае, когда получаем запросы, касающиеся психологического благополучия самих родителей. Здесь идет фиксация на роли: «Содействие» позиционирует себя как служба работы с родителями, и псковичи думают, что это история исключительно про детей. На самом деле мы работаем и со взрослыми людьми, у которых может быть куча психологических и иных проблем.

- Какова география проекта?

- В основном Псков, но за последнее время вырос и процент обращений из районов. А участие нашей службы во Всероссийской неделе повышения родительской компетентности, которую организовало Министерство просвещения России и Институт коррекционной педагогики РАО, позволило нам расширить нашу работу на всю страну: охват был очень разнообразный.

- Какие встречи и темы приготовила служба «Содействие» для псковичей в сентябре?

- Так повелось, что каждый месяц мы проводим неделю интенсива, который посвящен определенной теме. В сентябре мы поговорим об основах профессионального самоопределения ребенка. Уже подготовлена программа: это четыре вебинара для родителей. Наши психологи расскажут о плюсах и минусах династийности при выборе профессии, дадут советы о том, как помочь старшекласснику выбрать профессию, если ребенок совсем не знает, кем быть. Профессор кафедры образовательных технологий Татьяна Соловьева представит результаты научного исследования по теме профессионального самоопределения.

В сентябре мы испробуем и новые форматы работы. Так, наши методисты подготовили видеорекомендации на тему ранней профориентации дошкольников. Все, кто зарегистрируется хотя бы на один из наших вебинаров, автоматически эти рекомендации получат.

- Что ждёт проект, который реализуется на базе ПсковГУ, в перспективе?

- Мы выиграли повторную заявку на грантовую поддержку Министерства просвещения России, и в 2023 году также продолжим работу. Спектр наших услуг будет расширен.

Кроме того, мы планируем организовать закрытый родительский форум, на котором все участники смогут заявить свои темы. В обсуждении примут участие и родители, и специалисты нашей службы. К каждому родителю будет прикреплен личный консультант, к которому он сможет обратиться в любой момент.

Также мы рассматриваем возможность выпуска регулярного видеожурнала или аудиоподкаста, который бесплатно смогут получать наши подписчики.

Напомним, Служба семейного консультирования «Содействие» создана при ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» при поддержке Министерства Просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование», Федерального проекта «Современная школа».

Основная задача деятельности службы - безвозмездное оказание комплексной психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей.