Родителям псковских учеников предлагают пройти опрос о школьной программе

12:29, 12 сентября 2022, ПАИ

Родителей псковских школьников приглашают принять участие в опросе для формирования профориентационных программ путешествий, сообщили Псковскому агентству информации в Агентстве стратегических инициатив.

Именно такие познавательные и профориентационные программы для школьников и молодежи с элементами образовательного туризма, в том числе межрегиональные программы путешествий, позволяют детям увидеть город и регион как единое образовательное пространство, познакомиться с «живой» системой инновационных отраслей в динамике — от прошлого к будущему через погружение в профессиональную среду на площадках крупных компаний и производств.

Агентство стратегических инициатив проводит опрос родителей школьников (1–11 классы) для формирования качественных, доступных и полезных познавательных и профориентационных программ путешествий и внедрения их в школьную образовательную программу.

Заполнение анкеты займет 2–3 минуты. Ссылка на опрос.