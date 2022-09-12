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Общество

Плюсы внутреннего туризма перечислил Александр Голышев

«Внутренний туризм для нашей огромной страны с тысячелетней историей, уникальными памятниками природы и культуры имеет огромное значение», - заявил председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

Он подчеркнул, что развитие туризма благоприятно сказывается на рынке труда, создании новых рабочих мест, благосостоянии населения. «Возможность познакомиться жителям западных территорий с востоком страны и наоборот, создаются новые культурные связи, формируется единое культурное пространство», - отметил Александр Голышев.

Председатель РВИО также добавил, что доход от внутреннего туризма имеет мультипликативный эффект. Он напрямую увеличивает загрузку транспортных организаций, авиационных, морских и речных, железнодорожного, всех видов автотранспорта. «Внутренний туризм гарантирует развитие соответствующей инфраструктуры гостеприимства и туристического сервиса, рекламы и сувенирного бизнеса, требует развития гостиничного комплекса, создания сети питания, страхования и медицинского обслуживания. Это пробуждает предпринимательскую и инвестиционную активность населения в создании новых объектов показа и приема туристов, организации частных музеев, в том числе и на селе», - обратил внимание Александр Голышев.

Увеличение туристического потока, отметил Голышев, потребовало увеличения и улучшения культурного и музейного обслуживания, предоставления полноценного туристического продукта.

«Псковская область одна из первых в стране вошла в федеральную программу развития въездного туризма. Сегодня уже отреставрированы и музеефицированы основные историко-культурные объекты, находящиеся на главных экскурсионных маршрутах. Десять памятников включены в список ЮНЕСКО. Два музея-заповедника получили статус федеральных. Появились благоустроенные набережные, новые общественные пространства, построено пять новых отелей. В Пскове открыт Центр туризма и творческих индустрий. В результате повысилось качество жизни псковичей, а Псковская область вошла в топ-список Северо-Запада по популярности и туристическо-экскурсионному посещению и в топ-5 по доступности отдыха по программе туристического кешбэка в 2022 году», - заключил Александр Голышев. 

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