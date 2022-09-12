Определён подрядчик на ремонт улицы Новгородской в Пскове
Определён подрядчик на ремонт улицы Новгородской в Любятово, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Сити-менеджер отметил, что в рамках ремонта планируется среди прочего отремонтировать проезд к дому №7 и пешеходные дорожки. Всего планируется привести в порядок более километра дороги.
«Подрядная организация отфрезерует старое покрытие, заменит бортовой камень и уложит два слоя нового асфальта. Также отремонтирует тротуары, укрепит обочины, установит пешеходное ограждение и дорожные знаки, нанесет разметку», — сообщил Борис Елкин.
Ремонт участка улицы Новгородской должны завершить до 29 августа 2023 года.
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