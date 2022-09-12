Определён подрядчик на ремонт улицы Новгородской в Пскове

13:06, 12 сентября 2022, ПАИ

Определён подрядчик на ремонт улицы Новгородской в Любятово, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Сити-менеджер отметил, что в рамках ремонта планируется среди прочего отремонтировать проезд к дому №7 и пешеходные дорожки. Всего планируется привести в порядок более километра дороги.

«Подрядная организация отфрезерует старое покрытие, заменит бортовой камень и уложит два слоя нового асфальта. Также отремонтирует тротуары, укрепит обочины, установит пешеходное ограждение и дорожные знаки, нанесет разметку», — сообщил Борис Елкин.

Ремонт участка улицы Новгородской должны завершить до 29 августа 2023 года.