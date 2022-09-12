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Общество

Останки павших красноармейцев будут перезахоронены в эстонском Тарту

Останки павших в бою под Тарту красноармейцев, а также людей, приговорённых к смертной казни в Лемматси, перезахоронят в связи с демонтажем памятника в парке Рааде. Об этом сообщает телеграм-канал «Шпроты в изгнании I Новости Латвии».

В сумме будут перезахоронены останки около 250 человек, погибших во время Великой Отечественной войны,  а бронзовая скульптура будет перемещена в Тартуский городской музей. Процесс перезахоронения начнётся с 13 сентября.

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